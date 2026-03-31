Benevento arrestato il capo di gabinetto di Mastella

A Benevento, il capo di gabinetto del sindaco è stato arrestato. Gennaro Santamaria, dirigente del Comune, è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo una denuncia presentata da un cittadino. L'arresto è avvenuto in seguito a un procedimento avviato a seguito della denuncia, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sul procedimento giudiziario in corso.

Un dirigente del Comune di Benevento è stato arrestato in flagranza di reato mentre intascava una tangente di quattromila euro. Nei suoi confronti, l'accusa di concussione. A far scattare l'operazione è stata la denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale, che ha portato i carabinieri a fermare Gennaro Santamaria, 63enne capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella., Secondo il racconto dell'uomo, Santamaria avrebbe più volte abusato della sua posizione apicale all'interno dell'amministrazione pubblica per perseguitarlo e pretendere un'ingente somma di denaro in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Benevento, arrestato il capo di gabinetto di Mastella Articoli correlati Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per concussione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Una selezione di notizie su Benevento arrestato il capo di... Temi più discussi: Benevento, mazzetta da 4mila euro: arresto in flagranza per il capo di Gabinetto del Comune; D’Angelo saluta, da oggi è procuratore a Benevento; Furti nei centri commerciali di Benevento: arrestato ladro seriale; Piano di Sorrento, arrestato pusher di 19 anni. Benevento, il sindaco Mastella sospende il dirigente arrestato per concussioneImportanti dichiarazioni da parte del sindaco di Benevento Clemente Mastella, a seguito dell'arresto in flagranza del suo capo di Gabinetto per un'ipotesi di ... ilmattino.it Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Santamaria è accusato di aver vessato un geometra boicottando le pratic ... ilfattoquotidiano.it Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per concussione: stava intascando 4mila euro in contanti di @VincenzoIurillo x.com Arresto choc al comune di Benevento. E' finito in carcere Gennaro Santamaria, 63 anni, dirigente del Comune di Benevento e responsabile del Gabinetto del sindaco Clemente Mastella, una lunga carriera politica alle spalle. I carabinieri lo accusano di concus - facebook.com facebook