Sinistro mortale a Castelnuovo il sindaco | Fare tutto ciò che è possibile per prevenire altri incidenti

A Castelnuovo si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un veicolo, causando la morte di una persona. Il sindaco ha dichiarato di voler fare tutto ciò che è possibile per prevenire altri incidenti e ha espresso il suo dolore e la preoccupazione per quanto accaduto. La comunità si trova a confrontarsi con un evento che ha scosso profondamente tutti.

Siamo turbati e addolorati, e chi, come me, ha responsabilità istituzionali avverte ancora più forte il peso degli interrogativi che un evento così incomprensibile e inaccettabile porta con sé. Non possiamo rassegnarci: come cittadini e come amministratori abbiamo il dovere di fare tutto ciò che è possibile per prevenire altri incidenti e rendere più sicuri i luoghi in cui viviamo. Lo ha detto il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, dopo il tragico incidente di martedì a Velina, in cui ha perso la vita Angelina Di Santi. “Ci uniamo al loro dolore, reso ancora più grande dalle circostanze ingiuste di questa perdita. La fede sarà un sostegno prezioso per i familiari, perché Angelina continuerà ad essere una mamma, una moglie e una nonna esemplare anche nella vita celeste”, ha concluso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

