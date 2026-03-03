Atalanta-Bayern | ecco tutto ciò che serve sapere per gli ottavi di Champions League

L’ottavo di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco si avvicina. La partita si giocherà prossimamente e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La sfida coinvolge atleti come Harry Kane, che ha festeggiato durante la fase a gironi in una partita contro una formazione tedesca. Sono previsti dettagli su data, orario e modalità di accesso per i tifosi.

MILANO, ITALIA – 21 GENNAIO: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia durante la fase a gironi della UEFA Champions League 202526 nella partita del settimo turno tra FC Bayern München e R. Union Saint-Gilloise, all'Football Arena di Monaco il 21 gennaio 2026. (Foto di Adam PrettyGetty Images) La fase a eliminazione diretta della Champions League è ufficialmente iniziata e l'Atalanta, unica squadra italiana rimasta in gioco, affronterà i campioni di Bundesliga, il Bayern Monaco, negli ottavi di finale. È importante comprendere i punti di forza e le debolezze dell'avversario bavarese per prepararsi adeguatamente.