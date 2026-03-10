Visite gratuite a Roccapiemonte nell’ambito della prevenzione sanitaria

Il Sindaco di Roccapiemonte comunica che sono stati programmati nuovi appuntamenti gratuiti dedicati alla prevenzione sanitaria. L’iniziativa coinvolge diversi professionisti medici e specialisti che offriranno visite gratuite alla cittadinanza. Questi eventi si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito e sono aperti a tutti i residenti interessati a verificare il proprio stato di salute senza costi aggiuntivi.

Il Sindaco di Roccapiemonte C.P. informa la cittadinanza che sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti con la prevenzione sanitaria, organizzati grazie alla disponibilità di professionisti di diversi settori medici e specialistici. L’iniziativa rientra nel percorso di attenzione alla salute pubblica promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini occasioni concrete di controllo e prevenzione. Il calendario degli appuntamenti. Ecco il programma completo degli screening e delle visite gratuite messi a disposizione dei cittadini: Mercoledì 18 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la sede della Croce Rossa in via della Pace, sarà possibile effettuare una visita senologica con la dottoressa M. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Visite gratuite a Roccapiemonte nell’ambito della prevenzione sanitaria Articoli correlati Leggi anche: Prevenzione oncologica e tumori della tiroide, visite gratuite a Livorno con la fondazione Ant Ad Aiello del Sabato due giornate all’insegna della prevenzione: visite specialistiche gratuite per la cittadinanzaAIELLO DEL SABATO – Un fitto programma di prevenzione sanitaria gratuita interesserà il comune di Aiello del Sabato nelle giornate di sabato 21 e...