Fiera del benessere e della salute Il territorio protagonista a Parigi

Casciana Terme Lari partecipa a Les Thermalies 2026, la principale fiera internazionale dedicata alle terme, al benessere e alla salute con l’acqua. L’evento si svolge al Carrousel du Louvre di Parigi e rappresenta un momento di approfondimento e scoperta sulle pratiche termali e i benefici dell’acqua per la salute. Un’occasione per mettere in evidenza il territorio e le sue eccellenze nel settore del benessere.

C’è anche Casciana Terme Lari alla fiera internazionale Les Thermalies 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alle terme, al benessere e alla salute attraverso l’acqua che si conclude domemnica al Carrousel du Louvre di Parigi. Grazie alla collaborazione con l’ Associazione Nazionale Comuni Termali (di cui Casciana Terme Lari fa parte) - il territorio è presente con uno stand collettivo di 33 mq riservato ai Comuni termali italiani per promuovere le proprie eccellenze: le acque termali curative e le altre bellesse e rirsorse. Lo stand di Casciana Terme Lari è curato e gestito dalla responsabile Marketing & Relazioni Esterne di Terme di Casciana Spa, dottoressa Martina Onnis. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiera del benessere e della salute. Il territorio protagonista a Parigi Leggi anche: “Umanità in Fiera”: ad Arezzo il futuro del benessere tra salute, economia etica e consapevolezza Leggi anche: A Chieti c'è il Festival della psicologia, una giornata dedicata ai temi della salute mentale e del benessere emotivo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Fiera del benessere e della salute. Il territorio protagonista a Parigi; Fiera Benessere & Bio; Vacanze benessere: Popoli Terme vola alla fiera mondiale del termalismo; ESTETICAMENTE IN FIERA 2026. Vacanze benessere: Popoli Terme vola alla fiera mondiale del termalismoInsieme a Popoli Terme, sanno presenti e promosse le città abruzzesi con le quali si è già avviata una promozione turistica comune, sempre all’insegna del Benessere: Avezzano, Fossacesia, Pineto e Sul ... ilpescara.it Première – Transformation: a Galatone serata che rimette al centro benessere e sportGalatone, sabato 24 ore 19.00. Presso Body Evolution si terrà Première – Transformation, un appuntamento dedicato al valore del movimento e del benessere nella vita quotidiana. Non una fiera del fit ... lecceprima.it VACANZE BENESSERE Popoli Terme vola alla fiera mondiale del termalismo I dettagli: https://cityne.ws/Svq2U - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.