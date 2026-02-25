Assegnato il premio di laurea intitolato a Mario Sconcerti | il vincitore è Lorenzo Topello

Nella giornata del 25 febbraio è stato assegnato il premio di laurea intitolato a ‘Mario Sconcerti’, fortemente voluto dalla Fondazione Museo del Calcio “per onorare la grandezza di uno dei più grandi giornalisti sportivi del dopoguerra”, come ha voluto sottolineare il presidente del museo di Coverciano, Matteo Marani. “Abbiamo istituito questa borsa di studio unendo tre amori di Sconcerti come la Storia, lo sport e Firenze. Voglio ringraziare i consiglieri della Fondazione Museo del Calcio per aver accettato l’idea di creare un premio per omaggiare il ricordo di un intellettuale del nostro sport, che non a caso fa parte della Hall of Fame del calcio italiano”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

