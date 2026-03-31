Rai e Disney+ hanno concluso un accordo che permetterà di inserire alcuni dei loro titoli più noti sulla piattaforma di streaming. L’intesa prevede la disponibilità di diversi contenuti televisivi, senza specificare quali si tratterà, ma coinvolge sia produzioni di Rai sia produzioni Disney+. La collaborazione tra le due aziende riguarda la distribuzione di programmi e serie in Italia.

Rai e Disney+ hanno firmato un accordo che porterà agli abbonati Disney+ alcuni tra i più iconici titoli dell'azienda italiana Un'intesa destinata a segnare il panorama dell'intrattenimento italiano: Rai e Disney+ hanno ufficializzato un accordo che porterà alcuni dei titoli più iconici della TV pubblica direttamente sulla piattaforma streaming. L'operazione, gestita attraverso Rai Com, rappresenta un passo strategico per entrambe le realtà: da un lato Rai amplia la propria visibilità digitale, dall'altro Disney+ rafforza il catalogo locale con contenuti già fortemente radicati nel pubblico italiano. Belve e The Floor disponibili subito dopo la messa in onda Tra le novità più rilevanti spicca l'arrivo di Belve, il celebre talk condotto da Francesca Fagnani, che sarà disponibile su Disney+ già dal giorno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve e altri titoli Rai arrivano su Disney+: lo storico accordo tra le due aziende

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Tra i titoli Rai che troverete anche su Disney+ ci sono #Belve, #TheFloor, #LAmicaGeniale, #BraccialettiRossi, #MinaSettembre, #UnPassoDalCielo, #Makari, #IlCollegio. Si aggiungono a titoli Rai già presenti su Disney+. Ovviamente tutti i prodotti Rai restano x.com

Cosa si prova a trovarsi di fronte al Re delle belve demoniache #Clevatess - facebook.com facebook