MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY | LA NOTA UFFICIALE

MediaSet si trova in allerta dopo l’annuncio ufficiale di un nuovo accordo tra Rai e Disney. Le due aziende hanno comunicato di aver firmato un'intesa che potrebbe influenzare il settore televisivo italiano. La notizia ha attirato grande attenzione, diventando subito uno degli argomenti principali tra i media del giorno. La firma dell’accordo è stata resa nota attraverso una nota ufficiale.

Rai e Disney hanno siglato un storico accordo destinato a cambiare il panorama tv italiano. L’annuncio a sorpresa è già la notizia media del giorno. Un semplice dispaccio Rai all’invito della conferenza stampa del prossimo 31 marzo ha scatenato addetti ai lavori e appassionati di serie e film. Nota ufficiale Rai ACCORDO RAI – THE WALT DISNEY COMPANY Martedì’ 31 marzo – ore 12.00 MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo Auditorium Roma – Via Guido Reni, 4 Conferenza Stampa ACCORDO RAI – THE WALT DISNEY COMPANY Intervengono: Giampaolo Rossi – Amministratore Delegato Rai Karl Holmes – General Manager Disney+ EMEA Sergio Santo – Amministratore Delegato Rai Com Francesco Magini – Vice Presidente Disney e DTC Italia L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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