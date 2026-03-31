A Granozzo con Monticello la grigliata di Pasquetta

A Granozzo con Monticello, il 6 aprile, si svolge una grigliata di Pasquetta organizzata dalla Pro loco. L’evento si terrà nel territorio comunale e prevede la partecipazione di residenti e visitatori. La manifestazione è stata annunciata attraverso canali ufficiali e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La Pro loco ha comunicato i dettagli relativi all’organizzazione e alle modalità di partecipazione.

Lunedì 6 aprile a Granozzo con Monticello appuntamento con la grigliata di Pasquetta. Organizza la Pro loco.Per tutti antipasti e sfiziosità, grigliata mista di carne e contorno, macedonia con gelato, acqua e caffè.Il costo è di 18 euro; info 340.2278854. su NovaraTodaySeguici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati A Granozzo con Monticello il plesso scolastico sarà intitolato a Sebastiano VassalliIl plesso scolastico di Granozzo con Monticello sarà intitolato allo scrittore novarese Sebastiano Vassalli. Una selezione di notizie su A Granozzo con Monticello la grigliata... Temi più discussi: Risultati Granozzo con Monticello, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Women in Nazionale | Bucci e Zanoni convocate con le Azzurrine Under 19; Alba convocato in nazionale under 17; Sorriso ligure: Gabriele Furfaro convocato in Nazionale Under 16. A Granozzo con Monticello convegno Ecm sulla paura della follia e dello stranieroAppuntamento i prossimi 8 e 22 ottobre per Exilium per un’antropologia dell’esclusione. Il Convegno si propone come momento di confronto interdisciplinare sulla dimensione dell’esilio. Perché, ... quotidianosanita.it Granozzo con MonticelloGranozzo, furgone si ribalta nel canale a causa della neve. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 di stamattina in via Gramsci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novara che hanno ... lavocedinovara.com Dantedi' classi 3-4-5 scuola primaria di Granozzo - facebook.com facebook