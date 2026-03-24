Pasquetta 2026 | alle terme di Montegrotto giornata con Spa grigliata e musica live

Se stai cercando cosa fare a Pasquetta vicino Padova, l’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme propone una giornata all’insegna del benessere e della convivialità. L’esperienza di Pasquetta include: A Pasquetta regalati un momento tutto per te: il piacere del cioccolato si trasforma in un’esperienza sensoriale profonda e rilassante.BENESSERE AL CIOCCOLATO: È un trattamento pensato per donare Relax, nutrimento intenso e una piacevole sensazione di Armonia, con le preziose proprietà del cioccolato antiossidanti e antistress per regalare un autentico momento di piacere.Il massaggio stimola delicatamente la circolazione, donando leggerezza ai tessuti e accompagna l'ospite in un percorso sensoriale esclusivo perfetto per celebrare la dolcezza della Pasqua. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Pasquetta ha un sapore speciale quando si vive in piazza. - facebook.com facebook