L’intelligenza artificiale entra nello sport e vale già miliardi

L'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo dello sport, coinvolgendo atleti e tifosi in modo sempre più diretto. Già oggi il settore vale miliardi di dollari e si prevede che nel 2034 raggiungerà un valore di oltre cinque miliardi, quasi quattro volte tanto rispetto al 2025. Dalla partecipazione alle competizioni fino all'analisi dei dati, l’IA sta trasformando il modo di vivere e gestire gli eventi sportivi.

Dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 ai mercati globali: l’Ia affianca atleti e tifosi e spinge un settore che passerà da 1,22 miliardi di dollari nel 2025 a 5,01 miliardi nel 2034 (+310%). Dalla prevenzione degli infortuni allo storytelling automatico, ecco come gli algoritmi stanno cambiando le regole del gioco. Non solo talento e allenamento: l’era dei dati entra nelle competizioni e vale miliardi. Dopo l’esperienza di Milano-Cortina 2026, l’intelligenza artificiale spinge performance, strategie e coinvolgimento dei tifosi, con un mercato globale previsto in crescita del 310% entro il 2034. Alle Olimpiadi Invernali di Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 non si è visto solo talento, fatica e spettacolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

