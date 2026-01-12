Sarebbe opportuno che nel calcio insieme all’intelligenza artificiale tornasse di moda anche l’intelligenza umana

Nel calcio, l’intelligenza umana dovrebbe tornare a essere valorizzata accanto alle innovazioni dell’intelligenza artificiale. Come sottolineato da Tony Damascelli sul Giornale, Scott McTominay ha dimostrato che la classe e il talento rimangono fondamentali, contribuendo con due reti decisive al pareggio del Napoli contro l’Inter. Un esempio che invita a riflettere sull’importanza di combinare esperienza e tecnologia per un gioco più autentico ed equilibrato.

La classe non è acqua, scrive Tony Damascelli sul Giornale a proposito di Scott McTominay. Lo scozzese ha giocato una grande partita ieri sera contro l'Inter, ma soprattutto ha messo dentro le due reti che hanno permesso al Napoli di pareggiare. Ma il vero problema sono gli arbitraggi, o meglio le polemiche scatenate da essi. Scrive Damascelli "Il prossimo mondiale di calcio lancerà l'Avatar 3D generato dall'intelligenza artificiale, individuerà il fuorigioco semi-automatico, ogni calciatore verrà sottoposto a scansione digitale che in un solo secondo, salvo prolungamento, fornirà l'immagine tridimensionale del suo corpo, quella che risulterà rilevante per segnalare la posizione di off side.

