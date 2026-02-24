Beccato in autostrada con marijuana e cocaina nascoste nel cofano dell' auto | arrestato 29enne

Un 29enne è stato fermato venerdì pomeriggio sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria perché aveva marijuana e cocaina nascoste nel cofano dell’auto. La polizia ha notato la vettura sospetta e ha deciso di controllarla. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste in modo accurato. L’uomo è stato immediatamente arrestato. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, attirando l’attenzione di chi passava.

Gli agenti della polizia stradale, insospettiti dalla guida irregolare, lo hanno fermato a bordo di una Peugeot scura nei pressi delll'area di servizio di Villa San Giovanni Era il tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio quando, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, una Peugeot scura ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia stradale di Palmi. Il conducente, un giovane di Samo, guidava in maniera irregolare rispetto alle condizioni meteorologiche e al traffico presente in quel momento, comportamento che ha subito insospettito gli agenti. Dopo aver seguito l'auto per alcuni chilometri, i poliziotti hanno invitato il giovane a fermarsi e uscire dall'autostrada, accompagnandolo nell'area di servizio di Villa San Giovanni.