Oggi, su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful con alcuni sviluppi importanti. Hope confesserà a Thomas di provare ancora dei sentimenti, mentre quest’ultimo prenderà la decisione di sposare Paris. Questi eventi si inseriscono in una trama ricca di tensioni e decisioni decisive per i personaggi coinvolti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 31 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che ci sarà un confronto tra Hope e Thomas, lui e Douglas l'hanno resa davvero felice con il loro ritorno a sorpresa ma le cose non andranno come sperava. Lei rivedendo l'ex fidanzata ha pensato di poter ricominciare con lui, però è apparsa turbata quando ha scoperto che sposerà Paris. Anticipazioni Beautiful 31 marzo 2026: Hope ha un confronto con Thomas, lui non la ama più? La figlia di Brooke confesserà allo stilista che non ha mai smesso di amarlo, però quando le ha chiesto di sposarlo non era pronta, le serviva più tempo per un passo così importante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 31 marzo 2026: Hope confessa a Thomas di amarlo ancora, lui sposerà Paris

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