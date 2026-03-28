Nelle puntate di Beautiful dal 29 marzo al 4 aprile 2026, Thomas Forrester fa il suo ritorno a Los Angeles. Durante un incontro, comunica di essere fidanzato con Paris Buckingham e di aver intenzione di sposarla. La notizia viene condivisa con gli altri personaggi della soap, creando nuove dinamiche tra i protagonisti.

© US Mediaset Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Thomas Forrester torna improvvisamente a Los Angeles e annuncia a tutti quanti di essersi fidanzato con Paris Buckingham e che presto la sposerà. La notizia viene accolta con sorpresa da Hope, ancora innamorata del ragazzo, e da Ridge, il quale teme che il figlio stia accelerando le nozze con Paris soltanto per dimenticare Hope. Steffy supporta invece la nuova coppia. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Thomas torna a Los Angeles e annuncia che sposerà Paris

Articoli correlati

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 28 marzo al 3 aprile 2026: Thomas e Douglas tornano a Los Angeles (e per Hope arriva una delusione)Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella settimana dal 28 marzo al 3...

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas torna a Los Angeles con una sorpresaDopo un periodo di tempo abbastanza lungo trascorso a Parigi, Thomas Forrester farà ritorno a Los Angeles nelle prossime puntate di Beautiful,...

Contenuti e approfondimenti su Los Angeles

Temi più discussi: Beautiful Anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Thomas si sposa, Hope sconvolta!; Beautiful, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026; Beautiful anticipazioni settimanali dal 28 marzo al 3 aprile 2026 | Thomas e Douglas tornano a Los Angeles e per Hope arriva una delusione; Beautiful, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: ritorni shock, verità nascoste e amori in crisi.

Beautiful: anticipazioni da domenica 29 marzo a sabato 4 aprile! Il matrimonio di ThomasNelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5, le relazioni sentimentali portano scompiglio e nuove tensioni tra le famiglie protagoniste. serial.everyeye.it

Beautiful, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: ritorni shock, verità nascoste e amori in crisiLe anticipazioni di Beautiful dal 29 marzo al 4 aprile 2026 promettono colpi di scena, ritorni inaspettati e sviluppi sentimentali destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti della soap amer ... spettegolando.it

Dai social.. per la cerimonia di assegnazione degli “IHeartRadioMusicAwards”, che hanno avuto luogo al “DolbyTheatre” di Los Angeles, tempio degli “Oscar” almeno fino al 2029, quando la cornice di attribuzione per la consegna delle statuette cinematog x.com

Gli Oscar cambiano casa! Dal 2029 al 2039 la cerimonia si terrà presso il L.A. Live, nel centro di Los Angeles, al Peacock Theater, che dispone di 7.100 posti a sedere, lasciando il Dolby Theatre di Hollywood & Highland, da 3.400 posti. Questo cambiamento r - facebook.com facebook