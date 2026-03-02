Anticipazioni Beautiful Dal 09 al 14 Marzo 2026 | Hope contro Paris Thomas diviso!

Tra il 9 e il 14 marzo 2026, le anticipazioni di Beautiful segnalano tensioni tra Hope e Paris a causa del fidanzamento tra Thomas e Paris. Hope si mostra sconvolta e un bacio tra Thomas e Paris riaccende la passione. Nel frattempo, Thomas rivela di essere il padre di Luna, creando nuove complicazioni nella trama.

Hope sconvolta dal fidanzamento tra Thomas e Paris, un bacio riaccende la passione mentre Tom confessa di essere il padre di Luna: Beautiful anticipazioni esplosive dal 9 al 14 marzo 2026. Lunedì 9 Marzo 2026: Hope resta paralizzata quando Thomas le confessa il fidanzamento con Paris, lasciandola senza fiato e incapace di accettare che tutto sia cambiato così in fretta. Douglas interviene con dolcezza, difendendo il padre e confermando che l'amore tra Thomas e Paris è reale e sincero. Hope però non riesce a trattenere il dolore e accusa Thomas di aver cancellato troppo in fretta ciò che avevano costruito insieme. Lui ammette di amarla ancora in parte, ma spiega di aver dovuto proteggere il proprio cuore dopo l'ennesimo rifiuto.