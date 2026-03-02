A Buckingham Palace si respira un clima teso mentre le principesse Beatrice ed Eugenie di York sono state escluse da tutti gli eventi ufficiali. Non partecipano alle cerimonie pubbliche né sono presenti nelle occasioni istituzionali, mentre l’agenda ufficiale prosegue senza variazioni. La decisione riguarda esclusivamente le due nipoti del sovrano e la loro presenza in eventi pubblici.

Clima teso a Buckingham Palace. Tra un'agenda istituzionale che procede senza intoppi e cerimonie scandite dal protocollo, emerge un'assenza destinata a far discutere, quella delle principesse Beatrice e Eugenie. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini alla Corte, Re Carlo III avrebbe deciso di escludere le nipoti dagli appuntamenti ufficiali più rappresentativi della monarchia britannica. Una scelta che segna un cambio di passo netto e che, nei fatti, le allontana dal cuore simbolico della vita pubblica dei Windsor. La misura non si limita a un dettaglio protocollare. Per Beatrice, 37 anni, ed Eugenie, 35, significherebbe...

© Ilgiornale.it - Re Carlo, la decisione sulle nipoti Beatrice ed Eugenie di York: escluse da tutti gli eventi ufficiali

