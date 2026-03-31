Beatrice ed Eugenia di York non parteciperanno alla messa di Pasqua con il resto della famiglia reale, inclusi Re Carlo, la regina consorte, William e Kate Middleton. Questa decisione riguarda entrambe le principesse, che hanno frequentato regolarmente l'evento sin dall'infanzia. Nel frattempo, Re Carlo si è recato negli Stati Uniti, dove ha programmato un viaggio ufficiale.

Beatrice ed Eugenia di York non prenderanno parte alla messa di Pasqua con Re Carlo, Camilla, William e Kate Middleton, come erano solite fare da quando erano bambine. Lo scandalo Epstein ha colpito anche loro, nonostante non siano minimamente coinvolte nella vicenda. Ma essendo figlie di Andrea e Sarah Ferguson sono diventate automaticamente persone non gradite a Corte. Beatrice ed Eugenia di York saltano la messa di Pasqua. Dunque, per la prima volta Beatrice ed Eugenia di York non sono gradite alla messa di Pasqua con la Famiglia Reale. Le Principesse hanno rinunciato a mostrarsi accanto a Re Carlo durante la funzione religiosa. Le figlie di Andrea Mountbatten Windsor e Sarah Ferguson avrebbero deciso in autonomia di rinunciare alla messa pasquale, ma in accordo con il Sovrano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatrice ed Eugenia di York bandite dalla messa di Pasqua e Re Carlo vola in America

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