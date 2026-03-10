Re Carlo, Beatrice ed Eugenia di York sono visibilmente preoccupate per la presenza di Sarah Ferguson, che sembra aver avuto un ruolo nel loro stato d’animo. Re Carlo appare più inquieto nei confronti dell’ex cognata rispetto al fratello Andrea, che dopo l’arresto si mostra più sottomesso. La situazione sembra influenzare il clima familiare, mentre tutti sono sotto osservazione.

Re Carlo forse teme più l’ex cognata, Sarah Ferguson, che il fratello Andrea. L’ex Principe, umiliato dall’arresto, ormai è remissivo. Ha capito che deve mantenere un profilo basso e sparire dalla circolazione. Questo è vantaggioso per lui e la Monarchia, sperando che col tempo l’opinione pubblica si dimentichi di lui, sempre se non verrà giudicato colpevole. Re Carlo, Sarah Ferguson non ha più niente da perdere. Sistemato il fratello in una casa all’interno di Sandringham, a preoccupare Re Carlo adesso è Sarah Ferguson. L’ex Duchessa di York ha perso tutto – casa, dignità, lavoro – quindi non ha più remore. Ed è pronta a fare qualunque cosa pur di uscire da questa terribile situazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Beatrice ed Eugenia di York terrorizzate da sua madre Sarah Ferguson

