Recentemente si sono verificati sviluppi legali tra l’attrice e l’ex compagno, con notizie di un possibile procedimento giudiziario avviato dalla donna. Durante le settimane scorse, sono state pubblicate dichiarazioni e frecciatine che hanno alimentato le tensioni tra i due. Inoltre, è stato coinvolto un noto attore, il cui nome compare in alcune indiscrezioni legate alla vicenda.

Tra frecciatine, dichiarazioni pubbliche e tensioni mai sopite, il rapporto tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani sembra essersi trasformato in un vero e proprio scontro mediatico. Dopo la fine della loro storia, da cui è nata la piccola Matilde, i due non hanno mai smesso di far parlare, anche per via delle nuove dinamiche sentimentali che li coinvolgono, tra cui quella dell’attrice con Raoul Bova. Le parole di Andrea Pisani che hanno fatto infuriare Beatrice Arnera. A far esplodere nuovamente la polemica sarebbero state alcune dichiarazioni di Pisani rilasciate durante una recente apparizione televisiva. Il comico, con tono ironico, ha detto: « Io e Raoul Bova siamo diversi: a me piacciono le mie coetanee ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Beatrice Arnera passa alle vie legali contro l’ex Andrea Pisani? C’entra Raoul Bova: i fatti

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