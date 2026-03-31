Putiferio tra Pisani e l' ex Arnera | dopo le parole su Raoul Bova spunta l' ombra delle vie legali

Si è scatenato un acceso confronto tra un uomo e l'ex compagna, che ha portato all'annuncio di possibili azioni legali. L'uomo ha parlato di un rapporto durato tre anni, durante il quale è nata una bambina, e ha commentato pubblicamente la rottura e la successiva relazione con un attore noto. La vicenda si è sviluppata con dichiarazioni e reazioni pubbliche tra le parti coinvolte.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Dalle frecciatine a Le Iene sulla differenza d'età con Raoul Bova alla reazione furiosa di Beatrice Arnera: il rapporto tra gli ex compagni è ormai ai minimi termini. Tutti i dettagli Un amore lungo 3 anni, la nascita della piccola Matilde. Poi la rottura (in pubblica piazza) e la nuova relazione con Raoul Bova. Tra Andrea Pisani e Beatrice Arnera è scontro totale. A rivelare qualcosa in più, adesso, sono i giornalisti Giuseppe Candela su Chi e Gabriele Parpiglia nella propria newsletter. Pare, infatti, che le ultime esternazioni (scherzose) di Andrea Pisani a Le Iene abbiano fatto infuriare l'attrice. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Putiferio tra Pisani e l'ex Arnera: dopo le parole su Raoul Bova spunta l'ombra delle vie legali Articoli correlati Beatrice Arnera, Andrea Pisani contro Raoul Bova in tv: “A me piacciono le mie coetanee”Andrea Pisani punge Raoul Bova e lo fa in tv, ospite delle Iene, con alcune battute che ironizzano sulla fine dell’amore con Beatrice Arnera e la... Andrea Pisani lancia una frecciatina a Raoul Bova tirando in ballo Beatrice Arnera: il clima è tesissimo!Dietro le risate e le battute pungenti, a volte si nascondono storie personali tutt’altro che leggere.