Nella notte tra domenica e lunedì, in piazza Amendola a Battipaglia, si è verificata una rissa tra giovani. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sul numero di coinvolti. La vicenda è attualmente al centro delle verifiche delle autorità competenti.

Ancora tensione a Battipaglia, dove nella notte tra domenica e lunedì si è verificata una rissa tra giovani in piazza Amendola. Secondo quanto riportato dall’emittente LiraTv, una decina di ragazzi avrebbe prima discusso per poi passare rapidamente alle mani, dando vita a una violenta colluttazione. Battipaglia, rissa in piazza Amendola nella notte. La lite sarebbe degenerata in pochi istanti, tra urla, spintoni, calci e pugni, generando forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal frastuono. Alcuni cittadini, allarmati dalla situazione, si sarebbero affacciati per capire cosa stesse accadendo. Fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Battipaglia, rissa tra giovani in piazza Amendola: indagini in corso

Articoli correlati

Reggio Emilia: Rissa in zona residenziale, sei giovani denunciati e indagini in corso.Sei giovani, tra cui un cittadino estone, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato in seguito a una violenta rissa scoppiata nella notte del 31...

Montecassiano, notte di violenza: due giovani feriti in una rissa, indagini in corso per chiarire la dinamica.Una notte di scontri ha sconvolto Montecassiano, in provincia di Macerata, lasciando due giovani in ospedale.

Contenuti e approfondimenti

Discussioni sull' argomento Maxi rissa tra giovani in piena notte, indagano le forze dell'ordine; Battipaglia, lite tra ragazzi; Battipaglia, ennesima rissa tra giovani; Maxi rissa tra giovani in piena notte | indagano le forze dell' ordine.

Battipaglia, rissa notturna tra giovani in piazza Amendola: caccia ai responsabiliStampaAncora una rissa, l’ennesima. E’ quella che si è verificata – come riporta il sito web dell’emittente LiraTv – tra giovani, nella notte tra domenica e lunedì, a Battipaglia. Stando a una prima r ... salernonotizie.it

Battipaglia, rissa notturna tra giovani in piazza Amendola: caccia ai responsabili facebook