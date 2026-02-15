Montecassiano notte di violenza | due giovani feriti in una rissa indagini in corso per chiarire la dinamica

A Montecassiano, due ragazzi sono rimasti feriti durante una rissa scoppiata nella notte, dopo che una lite tra gruppi si è degenerata in violenza. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per ricostruire l’accaduto. Una delle vittime ha riportato ferite alla testa, mentre l’altro ha subito un trauma al braccio. La zona è stata subito isolata dalle forze dell’ordine per permettere le verifiche.

Notte di Violenza a Montecassiano: Due Giovani Feriti, Indagini in Corso. Una notte di scontri ha sconvolto Montecassiano, in provincia di Macerata, lasciando due giovani in ospedale. Un trentaduenne è stato colpito da un’arma da taglio, mentre un venticinquenne ha riportato una sospetta frattura al setto nasale. L’episodio è avvenuto nelle ore successive alla chiusura di un pub locale e ha immediatamente fatto scattare le indagini dei carabinieri per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell’accaduto. Dinamica dell’Aggressione e Intervento delle Forze dell’Ordine. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando un testimone ha notato movimenti sospetti nel centro di Montecassiano.🔗 Leggi su Ameve.eu Bari, notte di lutto: due giovani vite spezzate in incidenti stradali, un bambino tra i feriti gravi. Indagini in corso. Questa notte a Bari si è trasformata in una tragedia. Crollo in fabbrica: operaio 55enne deceduto, dinamica da chiarire. Indagini in corso per accertare le responsabilità. Un uomo di 55 anni, Stefano Vuolo, è morto questa mattina in un incidente in fabbrica a Pennabilli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Rissa e coltellate fuori dal pub, due ragazzi in ospedale; Accoltellato in strada a Montecassiano per un tatuaggio, l’amico colpito con un pugno in faccia; Lite davanti al pub: 32enne accoltellato, picchiato l’amico. Caccia all’aggressore; Rissa e coltellate fuori dal pub due ragazzi in ospedale. Loris Petrini. Dj Ricky Campanelli · Mani Picao. DANCING LIOLÀ IL CARNEVALE PREMIAZIONE DELLE MASCHERE!!! Venerdì 13 Febbraio Tre sale, tre ritmi, una sola grande notte di divertimento! LATINO – Ritmo Libre! Senti il Ritmo , Vivi la libert facebook