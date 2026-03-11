Samsung testa batterie silicio-carbonio fino a 18.000 mAh per smartphone

Samsung sta sviluppando nuove batterie per smartphone utilizzando la tecnologia silicio-carbonio. Queste batterie potrebbero raggiungere una capacità fino a 18.000 mAh, molto superiore agli attuali standard. La casa coreana sta testando questa innovazione per migliorare le prestazioni e l’autonomia dei dispositivi mobili. La novità si concentra sull’uso di materiali avanzati per potenziare le batterie di ultima generazione.

Samsung sarebbe al lavoro su nuove batterie per smartphone basate sulla tecnologia silicio-carbonio, capaci di superare di gran lunga gli standard attuali. Mentre in passato si era parlato di unità da 20.000 mAh, le ultime indiscrezioni rivelano che l'azienda sta testando con maggiore concretezza modelli da 12.000 e 18.000 mAh. Secondo quanto riportato su X, i dati deriverebbero da materiale interno di Samsung SDI, la divisione specializzata nello sviluppo di batterie. Il prototipo da 20.000 mAh, invece, non avrebbe superato la fase di verifica: dopo 960 cicli di ricarica ha evidenziato criticità tali da portare i tecnici a considerarlo non idoneo alla produzione.