Batteri fecali nei vassoi per gli ammalati e cibi scaduti | blitz dei Nas in 70 mense di ospedali e Rsa in Campania
I carabinieri del Nas hanno effettuato controlli in più di 70 mense di ospedali e Rsa nelle province di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento. Durante le ispezioni sono stati trovati batteri fecali nei vassoi destinati agli ammalati e cibi scaduti. Sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità e per garantire la sicurezza alimentare nei servizi di ristorazione assistenziale.
I carabinieri del Nas hanno controllato oltre 70 mense di ospedali e Rsa nelle province di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento. Elevate decine di migliaia di euro di multe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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