L’Italia è stata eliminata dai Mondiali dopo una partita conclusasi ai rigori, con la squadra che ha giocato l’ultimo tempo in dieci uomini e ha disputato anche due tempi supplementari. La sconfitta segna il fallimento di Gattuso, che non riesce a portare la nazionale oltre questa fase del torneo. La partita si è conclusa con la serie di rigori decisiva per determinare l’eliminazione.

Il dio del calcio ha voluto così. L’Italia fuori dai Mondiali. Va fuori ai rigori dopo aver giocato in dieci uomini il secondo tempo e i due supplementari. L’imputato è uno solo: Alessandro Bastoni. Il processo possiamo definirlo inutile. Bastoni si è fatto buttare fuori alla fine del primo tempo per un fallo sull’avversario lanciato a rete. L’Italia era in vantaggio 1-0. La partita ha cambiato e lì l’Italia ha perso il Mondiale. Ci saranno polemiche per l’arbitraggio ma insomma, contano poco. Bastoni. Proprio lui, il protagonista dell’episodio più discusso della Serie A, quella simulazione con esultanza che ha indirizzato il campionato. Fischiato in tutti gli stadi italiani, è stato difeso per settimane quasi a reti unificate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bastoni trascina l’Italia fuori dal Mondiale, Gattuso fallisce ancora

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