Bastoni fischiato da tutta Italia | ma Gattuso lo rincuora e lo convoca per il playoff Mondiale

Bastoni è stato fischiato da tutta Italia, ma Gattuso lo ha chiamato per il playoff Mondiale. La convocazione arriva dopo le polemiche e i fischi che hanno accompagnato le sue prestazioni recenti. Il tecnico ha deciso di puntare ancora su di lui, dimostrando fiducia nonostante le critiche pubbliche. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.