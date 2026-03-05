Bastoni fischiato da tutta Italia | ma Gattuso lo rincuora e lo convoca per il playoff Mondiale
Bastoni è stato fischiato da tutta Italia, ma Gattuso lo ha chiamato per il playoff Mondiale. La convocazione arriva dopo le polemiche e i fischi che hanno accompagnato le sue prestazioni recenti. Il tecnico ha deciso di puntare ancora su di lui, dimostrando fiducia nonostante le critiche pubbliche. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.
Calciomercato Juve LIVE: sogni Goretzka e Bernardo con la Champions, Kalulu a rischio cessione? Bernardo Silva Juve: Spalletti dice la sua al club sull’ingaggio del portoghese. Le ultime Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions. Ma la Roma potrebbe spuntarla se. Kalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: “Se queste sono le condizioni, meglio non farlo”: lo sfogo di Gattuso, salta lo stage dell’Italia in vista dei playoff per i Mondiali
Tonali svela: «C’è pressione per il playoff del Mondiale, la viviamo con un po’ d’ansia ma è il bello del calcio. Ecco cosa è riuscito a fare Gattuso»Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...
Tutti gli aggiornamenti su Bastoni fischiato.
Temi più discussi: Bastoni paga ancora Inter-Juve: dopo Lecce, anche il Sinigaglia lo fischia a ogni pallone; Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-Juventus; Bastoni nel mirino anche a Como: fischiato a ogni tocco. Fabregas lo difende: Ragazzo top; Bastoni, anche a Como una pioggia di fischi. Fabregas lo difende: Va protetto.
Mauro invoca il perdono: «Ridicolo che Bastoni debba pagare per tutta la vita. Ma il problema è Chivu che…». Le parole dell’ex juventinoMauro invoca il perdono: «Ridicolo che Bastoni debba pagare per tutta la vita. Ma il problema è Chivu che…». Le parole dell’ex juventino Diciannove giorni dopo Inter-Juventus e quel fattaccio Bastoni- ... juventusnews24.com
Bastoni ancora fischiato, Mauro sbotta: È tutto un po' ridicoloDopo la simulazione nell'ultimo Inter-Juventus che ha portato all'espulsione di Kalulu, Alessandro Bastoni è diventato il bersaglio preferito dei tifosi antinteristi un po' in tutti gli stadi italiani ... msn.com
#Bastoni intoccabile per #Gattuso. Mauro lo difende: "Ridicolo che venga fischiato in tutti gli stadi" x.com
Scene assurdo anche a Como dove Bastoni viene fischiato di continuo #napoli #inter #bastoni #calcio @fanpiùattivi - facebook.com facebook