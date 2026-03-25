Il Barcellona ha identificato Bastoni come principale obiettivo di mercato e sta preparando un’offerta per acquisirlo. L’Inter, proprietaria del giocatore, ha già fissato il prezzo di vendita. La trattativa tra i due club si sta sviluppando in queste ore, secondo quanto riportato da Diario Sport. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Inter News 24 Bastoni è il grande obiettivo di mercato del Barcellona, a fare il punto della situazione è Diario Sport. Il calciomercato internazionale si accende sull’asse Milano-Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Diario Sport, il club blaugrana avrebbe rotto gli indugi, comunicando ufficialmente ad Alessandro Bastoni l’intenzione di portarlo in Catalogna. Il difensore centrale dell’Inter e della Nazionale è diventato la priorità assoluta per il reparto arretrato di Hansi Flick, considerato il profilo ideale per solidità e capacità di impostazione. La strategia del Barcellona: soldi più una contropartita. L’Inter valuta il proprio gioiello non meno di 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni, il «prescelto» del Barcellona: l’Inter fissa il prezzo! I catalani preparano l’offerta

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