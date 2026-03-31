basket serie c

Nel campionato di basket di serie C, si avvicinano i quarti di finale con un derby tra le squadre di San Marino e Santarcangelo. Entrambe le formazioni hanno concluso la regular season con vittorie nelle ultime partite, raggiungendo rispettivamente la quarta e la quinta posizione in classifica. La sfida si svolgerà nelle prossime settimane, determinando quale delle due avanzare nel torneo.

Sarà derby nei quarti di finale. San Marino e Santarcangelo hanno vinto le loro ultime partite di regular season e sono arrivate quarta e quinta. La sfida, al meglio delle tre partite, partirà sul Titano nel weekend successivo a Pasqua, con l’infrasettimanale qualche giorno dopo a campi invertiti ed eventuale terza sfida in Repubblica nel fine settimana che seguirà. Nell’ultima di campionato, San Marino è andata a sbancare con autorità il campo del Pisaurum (64-78), con scatto deciso nel secondo quarto, vantaggio più che discreto a fine terzo (49-58) e allungo conclusivo grazie a un grande Ugolini. Il tabellino: San Martini, Bomba 8, Romagnoli, Gasperoni, Macina 9, Fusco, Ugolini 24, Amati 18, Dragomanni 8, Felici 7, Lombardi 4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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