Di Francesco a Dazn | Vogliamo giocarci le nostre chance Ecco cosa dobbiamo fare contro questa Inter…

Di Francesco ha dichiarato a Dazn che il suo obiettivo è sfruttare al massimo le proprie possibilità contro l’Inter. Alla vigilia della partita tra Inter e Lecce, il tecnico ha sottolineato l’importanza di preparare attentamente la strategia per affrontare al meglio la squadra nerazzurra. Le sue parole evidenziano l’impegno del team nel cercare di ottenere un risultato positivo in una sfida difficile.

Inter News 24 Di Francesco ha parlato così a Dazn a pochi minuti dall’inizio di Inter Lecce. Ecco le parole del tecnico giallorosso. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Inter, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la gara. L’allenatore dei salentini ha mostrato grande consapevolezza delle difficoltà che attendono i suoi ragazzi sul prato di San Siro, ma non ha voluto alzare bandiera bianca in anticipo. L’obiettivo è ripartire dalle buone indicazioni viste nell’ultima uscita contro il Parma, cercando di mantenere alta l’attenzione per tutta la durata dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Francesco a Dazn: «Vogliamo giocarci le nostre chance. Ecco cosa dobbiamo fare contro questa Inter…» Leggi anche: Van Dijk avvisa l’Inter: «Vogliamo uscire da questo momento difficile. Ecco cosa dobbiamo fare ora» Leggi anche: Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Del Rosso a DAZN: "La Juventus è una grande squadra ma quando vuoi una cosa fortemente e lotti la ottieni, sapevamo i loro punti di forza. Di Francesco sarà soddisfatto della ... - Fabrizio Del Rosso, vice allenatore del Lecce che ha sostituito Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus: "Direi che ... tuttojuve.com

Juventus, Del Rosso a DAZN: “Di Francesco sarà soddisfatto” - Fabrizio Del Rosso vice di Di Francesco, che lo ha sostituito proprio ieri contro la Juventus, al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN. msn.com

