Basket serie B Interregionale Stosa Virtus il tecnico Evangelisti | A Torino gara tosta ora sfida con Cecina

La Stosa ha inaugurato il girone di ritorno di serie B interregionale con una bella vittoria a Torino sul parquet del Don Bosco Crocetta. I rossoblù sabato al PalaBallin hanno disputato un’ottima gara conquistando 2 punti pesanti nella partita che apre un vero e proprio tour de force per Calvellini e soci: domenica se la vedranno con Cecina in uno scontro determinante in ottica playoff. "Sabato a Torino è stata una partita veramente tosta su un campo difficile – commenta coach Marco Evangelisti – dove anche lo scorso anno Crocetta ci mise in difficoltà. Siamo stati molto bravi a non perdere mai la lucidità nonostante Don Bosco sia una squadra che in ogni momento può fare una fiammata e buttarti fuori partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

