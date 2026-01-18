Basket Serie B Interregionale La Stosa piega il Don Bosco Crocetta Una grande prestazione corale

Nella partita di Basket Serie B Interregionale, La Stosa ha superato il Don Bosco Crocetta con un punteggio di 84-72. La squadra ha dimostrato una prestazione collettiva solida, mantenendo il controllo durante tutto l’incontro. Entrambe le formazioni hanno dato il massimo, ma è stata la compattezza de La Stosa a fare la differenza, evidenziando un approccio equilibrato e ben strutturato.

CROCETTA 72 STOSA 84 CROCETTA: Coti, Zelati 5, Andreutti, Randazzo 4, Perez 16, Hida 7, Berrino, Minnucci 15, Ingrosso ne, Rosso 2, Percoco 4, Cian 6, Villar 13. Allenatore Maino. STOSA: Ense, Braccagni 14, Redaelli 10, Costantini 11, Calvellini 17, Morciano 14, Gianoli 8, Bartelloni ne, Guerra 4, Cini, Crocetta 6. Allenatore Evangelisti. Parziali: 24-25, 40-49, 62-67. TORINO – La Stosa espugna il parquet del Don Bosco Crocetta con un bel 72-84. Grazie a una prova corale la squadra di Evangelisti vince la prima di ritorno riscattando il ko di Lucca. Avvio di partita con ritmi altissimi. La Virtus trova buone iniziative con Calvellini mentre i locali rispondono con Villar (8-6 dopo 3').

