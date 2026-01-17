Nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A2 femminile, il Giussano affronta il Milano Basket Stars in una partita che si preannuncia importante per la classifica. Le due squadre si sfidano in un incontro che potrebbe avere un peso significativo nel proseguo della stagione, offrendo un confronto equilibrato e di strategia.

Nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A2 femminile il Giussano va a fare visita al Milano Basket Stars. Sarà sicuramente assente la regista Francesca Diotti, che ha un ematoma da assorbire a un ginocchio. Recuperata invece da una contrattura muscolare Magdalena Szajatuer, pedina fondamentale delle foxes. "Per noi è importantissimo poter contare sulla lunga polacca, un fattore sotto i tabelloni – spiega il d.s. Dario Aramini – A Milano ci aspetta una gara molto complicata perché le nostre avversarie hanno cambiato tre quinti del quintetto base, inserendo delle giocatrici esperte come Madonna, Tibè e Policari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie A2 femminile. Giussano, assalto alle Stars: "Sarà un match fondamentale»

