Basket l’Italia prepara le Qualificazioni al Mondiale con un’amichevole contro la Slovenia

L’Italia di basket si prepara alle qualificazioni per il Mondiale con due amichevoli previste a luglio contro la Slovenia. Nel calcio, invece, si gioca questa sera la partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali. La squadra di Luca Banchi attende queste sfide per valutare le possibilità di accesso alla competizione internazionale. Nessuna gara è programmata prima di luglio, quando si svolgeranno le due partite di qualificazione.

Se nel calcio questa sera l’Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali, nel basket dovrà aspettare ancora più tempo, ma nel mese di luglio ci saranno due sfide che possono davvero essere decisive per il futuro della Nazionale allenata da Luca Banchi. Gli azzurri sono in testa al proprio girone con tre vittorie ed una sola sconfitta, ma sono attesi ancora dalla trasferta in Islanda (2 luglio) e poi dalla partita in casa con la Lituania (5 luglio). Due partite davvero fondamentali per l’Italbasket, che vuole presentarsi alla seconda fase delle Qualificazioni con cinque vittorie all’attivo. Un bottino che sarebbe davvero molto importante e che renderebbe questa seconda parte del percorso un po’ più agevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

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