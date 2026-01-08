LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trasferta impegnativa per le V-Nere tra poco la palla a due

Segui in tempo reale la sfida tra Panathinaikos e Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2026. La partita si svolge in Grecia e rappresenta un’impegno importante per le V-Nere, che cercano di replicare il successo ottenuto recentemente contro l’Olimpia Milano. La diretta offre aggiornamenti costanti sull’andamento del match, con la palla a due imminente. Clicca qui per seguire la partita e rimanere informato sui risultati.

20.00 Le V-Nere sognano il colpaccio in Grecia riuscito 48 ore fa all'Olimpia Milano. Dall'altra parte del campo c'è però il Panathinaikos, una delle squadre più attrezzate del torneo che vuole reagire dopo due sconfitte interne in Eurolega. Alla Virtus servirà una prestazione perfetta per tornare alla vittoria fuori dalle mura amiche. 19.55 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Panathinaikos e Virtus Bologna valevole per il ventunesimo turno di Eurolega. La palla a due è prevista per le 20.15 al Telekom Center di Atene.

