Basket femminile | Italia girone intrigante nelle qualificazioni agli Europei 2027

Oggi sono stati annunciati i gironi per la seconda fase delle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2027. Le partite si disputeranno in quattro Paesi: Belgio, Lituania, Svezia e Finlandia. La composizione dei gruppi ha suscitato interesse tra le squadre partecipanti, che si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane per conquistare un posto nella fase finale del torneo.

Sorteggiati quest’oggi i gironi della seconda fase degli Europei di basket femminile 2027, che si svolgeranno in Belgio, Lituania, Svezia e Finlandia. In questa fase entrano in scena le squadre che non hanno dovuto giocare la prima fase, cioè le prime sette dell’edizione 2025 meno il Belgio (che è in un girone a parte) e più la Cechia, che ha disputato il Premondiale superandolo. Questa la composizione dei gironi: Girone I: Polonia, Turchia, Montenegro, Israele Girone J: Croazia, Spagna, Cechia, Bulgaria Girone K: Italia, Slovenia, Lettonia, Austria Girone L: Slovacchia, Serbia, Grecia, Paesi Bassi Girone M: Ucraina, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo Girone N: Portogallo, Germania, Ungheria, Danimarca Si può dire che questo sia il raggruppamento più complicato della competizione assieme a quello L. 🔗 Leggi su Oasport.it

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