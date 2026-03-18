Dr2 e b1 donne Compagnia e Russi con poco brio Stop indolore per il Capra Team

Le squadre femminili Dr2 e B1 hanno affrontato recentemente le rispettive partite, con la Compagnia dell’Albero che ha perso in casa contro la capolista Cesenatico con il punteggio di 59-73, e Russi che è stata sconfitta a Forlì contro i Tigers con il risultato di 42-55. Entrambe le squadre hanno subito due sconfitte consecutive, mentre il Capra Team ha deciso di interrompere le attività senza annunci ufficiali.

Doppia sconfitta per le ravennati. La Compagnia dell’Albero perde in casa con la capolista Cesenatico 59-73 (10-23; 28-30; 44-46), mentre Russi cade a Forlì con i Tigers 42-55 (7-11; 17-22; 31-37). Ravenna: Licchetta 2, Kertusha 9, Polyeshchuk 15, Beghi, Petullà 3, Costantini 1, Mularoni 5, Chiarini, Zanotti, Faye 6, Fussi 14, Bomben 4. All.: Senni. Russi: Mazzotti 7, Basaglia 5, Rosetti 10, Bamba 7, Denti, Zama Lor. 2, Pirini 4, Porcellini 4, Rosti, Morigi 3, Guerra. All.: Venturini. Scenderà invece in campo stasera il Faenza Futura (21.20) in casa della Scuola Basket Ozzano. Classifica girone E: Guelfo, Grifo Imola 30; Consandolo 28; San Lazzaro 24; Libertas San Felice, San Mamolo Bologna 22; Faenza 16; Medicina, PGS Bellaria Bologna, Pianoro 12; Argenta 8; Ozzano 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dr2 e b1 donne. Compagnia e Russi con poco brio. Stop indolore per il Capra Team Articoli correlati Divisione regionale 2 e Serie B femminile. Russi espugna il Titano e cala il poker. Il Capra Team stende anche la Magik Rosa ParmaQuarta vittoria consecutiva per il Basket Club Russi, che supera 72-59 (14-13; 33-26; 48-40) in trasferta il Basket 2000 San Marino. Il derby agli Aviators. Ok Capra TeamNella Divisione Regionale 1 di basket gli Aviators Lugo vincono 71-66 (18-14; 37-23; 61-34) il derby in casa della Raggisolaris Academy.