il derby agli aviators ok capra team

Gli Aviators Lugo si sono aggiudicati il derby contro la Raggisolaris Academy con il punteggio di 71-66. La partita si è svolta nella Divisione Regionale 1 di basket e si è conclusa con un vantaggio di cinque punti per la squadra di Lugo. I parziali sono stati 18-14 nel primo quarto, 37-23 all'intervallo e 61-34 dopo tre quarti.

Nella Divisione Regionale 1 di basket gli Aviators Lugo vincono 71-66 (18-14; 37-23; 61-34) il derby in casa della Raggisolaris Academy. Il tabellino di Faenza: Merendi 2, Bianchi 14, Gorgati 3, Gaina Catana 6, Al Alosy 6, Dellachiesa 15, Grillini T. ne, Baldini 2, Naldini 2, Camparevic 13, Marras 3. All.: Monteventi. Il tabellino di Lugo: Naccari 10, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 14, Baroncini L. 6, Santandrea, Caroli 18, Bellini 10, Caramella, Guardigli 9, Mihajlovski ne, Savino 4. All.: Baroncini F. Invece il Lusa Massa Lombarda supera la Vis Persiceto 88-86 (15-16; 30-28; 63-54; 79-79) dopo un supplementare. Il tabellino di Massa: Ravaglia 12, Spinosa 4, Alberti 6, Orlando, Conti, Salvadori ne, Benedetti 13, Farabegoli 26, Martini 13, Ricci Maccarini ne, Laslau, Ciadini 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

