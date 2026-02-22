Rubavano auto e furgoni anche in Abruzzo per mettere a segno rapine e spaccate | tre arresti nelle Marche

Tre uomini di origine rumena, di 30, 39 e 44 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Jesi. Sono sospettati di aver rubato auto, furgoni e targhe in diverse regioni, inclusa l’Abruzzo. Dopo i furti, avrebbero usato i mezzi per compiere rapine e danneggiamenti in vari negozi. Le forze dell’ordine li hanno colti sul fatto mentre tentavano di scappare con un veicolo appena rubato. Le indagini continuano per chiarire altri episodi collegati.

Arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Jesi tre uomini di origine rumena di 30, 39 e 44 anni che sarebbero gli autori di diversi furti di auto, furgoni e targhe, alcuni dei quali compiuti anche in Abruzzo, che avrebbero poi utilizzato per mettere a segno furti e spaccate in esercizi pubblici e in particolare ai danni di slot machine e cambiamonete. A riportare la notizia è l’Ansa Marche. Il dispositivo messo in campo dai militari dell'arma di Jesi, integrato da equipaggi del nucleo investigativo e della sezione radiomobile di Ancona, partendo da informazioni acquisite e dall'evento accaduto poco prima a Loreto, ha permesso di localizzare e bloccare i tre sospettati mentre facevano rientro nelle loro abitazioni, ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Rubavano i furgoni per caricare slot e cambiomonete: arrestati

Roma: sicurezza e controllo del territorio, tre arresti per furti d'auto nelle ultime 24 ore

