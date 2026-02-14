Furti di auto di lusso a Bergamo Treviolo e Curno | due arresti veicoli smontati

Due uomini sono finiti in manette a Bergamo, Treviolo e Curno perché svaligiavano auto di lusso. La polizia ha intercettato i sospetti mentre tentavano di smontare alcune vetture di alta gamma. Le forze dell’ordine hanno sequestrato attrezzi da lavoro e pezzi di ricambio, trovati nei loro veicoli. Gli arresti arrivano dopo diverse segnalazioni di furti notturni nel territorio.

IL BLITZ. Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furti aggravati su veicoli di lusso a Bergamo, Treviolo e Curno. I due smontavano pezzi delle auto rubando componenti come volanti e paraurti. Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, i carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo hanno arrestato due cittadini di origine albanese, un uomo di 37 anni e un altro di 31, già noti alle Forze dell’Ordine, accusati di una serie di furti aggravati ai danni di autovetture parcheggiate tra i comuni di Bergamo, Treviolo e Curno. I due sono stati colti in flagrante mentre smontavano pezzo per pezzo veicoli di lusso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato due uomini albanesi, di 37 e 34 anni, perché smontavano auto di lusso in strada e portavano via pezzi di ricambio.

A Bergamo, due giovani albanesi sono stati arrestati perché stavano smontando parti di automobili di lusso parcheggiate in strada, rubandole per rivenderle.

