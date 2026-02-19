Durante un’operazione di controllo al Parco delle Groane, le forze dell’ordine hanno identificato 130 persone e trovato droga nascosta nel bagno di un bar della zona. Gli agenti hanno setacciato l’area in cerca di comportamenti sospetti e hanno scoperto sostanze stupefacenti in un luogo frequentato da giovani. La scoperta ha portato alla segnalazione di alcuni clienti e alla chiusura temporanea del locale. I controlli, intensificati nelle ultime settimane, proseguono per garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

Altri 130 identificati e droga nel bagno di un bar. Continuano i controlli straordinari al Parco delle Groane. L’altro giorno la polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario nei comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, disposto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di controllo delle aree urbane. All’operazione hanno preso parte personale della polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e delle polizie locali di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, nonché un’unità cinofila antidroga della polizia; complessivamente sono stati impiegati 20 agenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli a tappeto: 130 identificati e droga in un bar

