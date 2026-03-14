Plastic Free Picucci | A Roma premiato il Comune di Benevento

Il Comune di Benevento è stato nuovamente riconosciuto come Plastic Free, ricevendo il premio per il quinto anno consecutivo. Questa certificazione viene attribuita alle amministrazioni che adottano pratiche per ridurre l’uso della plastica. La premiazione si è svolta a Roma, con la consegna ufficiale a rappresentanti del Comune. La notizia è stata annunciata da Picucci, portavoce dell’iniziativa.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Per il quinto anno consecutivo la città di Benevento è Comune Plastic Free”. Un riconoscimento importante che premia l’impegno costante e virtuoso dell’Amministrazione, di Asia Benevento, delle associazioni e di tutti i cittadini che ogni giorno contribuiscono alla tutela dell’ambiente. Stamattina ho avuto l’onore, in rappresentanza del Sindaco Clemente Mastella, di ritirare il premio a Roma insieme a Rosa Francesca, responsabile Area Impianti di Asia, e Mauro Cespa referente provinciale dell’Associazione Plastic Free. “ Un importante riconoscimento di cui la Città e l’amministrazione sono orgogliosi”, lo scrive in una nota l’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento Oberdan Picucci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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