Il Comune di Massa Marittima ha ottenuto il titolo di ’Plastic Free 2026’, un riconoscimento che premia l’impegno collettivo nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia si è svolta ufficialmente, confermando il successo di un lavoro di squadra durato nel tempo. Il riconoscimento si inserisce in un elenco di territori italiani impegnati a ridurre l’uso di materiali plastici.

Massa Marittima entra ufficialmente nell’elenco dei ’ Comuni Plastic Free d’Italia 2026 ’, un importante riconoscimento assegnato ai territori che si distinguono per l’impegno concreto nella tutela dell’ ambiente e nella riduzione dell’ inquinamento da plastica. L’assessore all’Ambiente di Massa Marittima, Lorenzo Balestri, ha partecipato a Roma, alla cerimonia di premiazione che si è svolta nel Teatro Olimpico. Insieme a lui erano presenti Monia Polichetti dell’Ufficio Ambiente del Comune di Massa Marittima e i refenti locali dell’associazione ’Plastic Free’ Gianluca Ranaldi e Antonella Goracci. In totale sono stati 141 i Comuni italiani premiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune è ’Plastic Free 2026’: "Premiato un lungo lavoro corale"

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