Bankitalia torna in utile | risultato netto di 1,7 miliardi Riserve auree a 289 miliardi

Bankitalia ha chiuso l’ultimo bilancio con un utile di 1,7 miliardi di euro, mentre le sue riserve auree sono salite a 289 miliardi. L’aumento delle riserve è stato influenzato dall’impennata del prezzo dell’oro, che ha contribuito a consolidare la posizione della banca come il quarto detentore di riserve auree a livello globale, dietro alla Federal Reserve, alla Bundesbank e al Fondo Monetario Internazionale.

L’impennata dell’oro ha fatto esplodere le riserve auree della Banca d’Italia, che si conferma il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo Monetario Internazionale. È quanto emerge dal bilancio dell’esercizio 2025 della Banca d’Italia, approvato oggi dall’Assemblea, che chiude con un utile di 1,7 miliardi, in linea con le previsioni di Palazzo Koch. Le riserve auree volano a 289 miliardi. Il quantitativo totale delle riserve auree italiane è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore da monete. L’oro è custodito nei caveau della Banca d’Italia e di primarie banche centrali (il 5,8% in Regno Unito, il 6,1% in Svizzera, il 43,3% negli Stati Uniti). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bankitalia torna in utile: risultato netto di 1,7 miliardi. Riserve auree a 289 miliardi Articoli correlati Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Leggi anche: Unicredit, l’utile netto supera i 10,5 miliardi nel 2025 Altri aggiornamenti su Bankitalia torna Discussioni sull' argomento Scotti (Bankitalia): credito non bancario utile per ampliare fonti finanziamento ma valutare dinamica destabilizzante; ### Morning note: economia e finanza dai giornali. Bankitalia nel 2025 torna in utile (3 mld lordi). Al bilancio dello Stato assegnati 1,2 mldAi partecipanti al capitale di Via Nazionale distribuito un dividendo di 340 milioni. Angelini direttore generale, Trequattrini vice ... msn.com Bankitalia torna all’utile, ma Panetta avverte: Impatto dell’energia durerà oltre la guerraDopo due anni di perdite, la Banca d’Italia torna a un utile di 1,7 miliardi. Sullo sfondo, la guerra in Medio Oriente aumenta incertezza e rischi per crescita e inflazione, in un contesto destinato ... msn.com Bankitalia, nel 2025 torna l’utile: conti in ripresa a 1,7 miliardi, raddoppia la quota destinata allo Stato economymagazine.it/bankitalia-nel… #bankitalia #economymag x.com Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/vaticano-leone-ridisegna-curia-carica-chiave-sostituto-torna-italiano-AI0SnUFC - facebook.com facebook