Panetta Crescita mondiale superiore alle attese ma i rischi restano

21 feb 2026

Il rapporto mostra che nel 2025 la crescita globale ha superato le aspettative, con un aumento del PIL mondiale del 3,3 percento. La notizia arriva in un momento di tensioni geopolitiche e commerciali che avevano sollevato preoccupazioni. Questa espansione più forte del previsto ha portato a un miglioramento delle condizioni economiche in molte nazioni. Tuttavia, gli esperti continuano a monitorare i rischi che potrebbero influenzare la stabilità futura.

VENEZIA (ITALPRESS) – “Nel 2025 la crescita globale si è rivelata più robusta del previsto, nonostante le forti tensioni geopolitiche e commerciali: il PIL mondiale è aumentato del 3,3 per cento, mezzo punto oltre le previsioni formulate un anno fa”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento a Venezia al 32° Congresso Assiom Forex. A sostenere l’attività produttiva, ha spiegato il governatore, “ha contribuito innanzitutto il dinamismo dei settori legati all’intelligenza artificiale – in particolare la costruzione dei data center, divenuti il fulcro della trasformazione tecnologica in atto”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

