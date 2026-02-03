La Fondazione Cariverona ha aperto un nuovo bando da due milioni di euro per finanziare progetti sportivi e culturali dedicati ai giovani tra i 6 e i 18 anni. Le domande possono essere inviate entro le scadenze stabilite, e sono molte le associazioni e le scuole che si stanno preparando a presentare le loro proposte. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi in attività che stimolino la crescita e il confronto, puntando su iniziative concrete e facilmente realizzabili.

La Fondazione Cariverona ha lanciato un nuovo bando per promuovere progetti sportivi e culturali rivolti a ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con un budget di due milioni di euro. L’iniziativa, denominata “Sport e cultura per l’inclusione”, mira a sostenere iniziative che valorizzino lo sport e la cultura come strumenti per la crescita personale, l’inclusione sociale e la costruzione di comunità. Il bando è la seconda edizione dell’iniziativa, avviata con successo nella prima occorrenza, con 42 progetti selezionati nel territorio. L’obiettivo è favorire l’accesso a opportunità educative equo, soprattutto per i minori in condizioni di vulnerabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Fondazione Cariverona promuove progetti sportivi e culturali per giovani con un bando da due milioni di euro**

Il Comune di Cesenatico ha aperto un bando aperto a contributi e sovvenzioni per eventi culturali, sportivi, sociali e di intrattenimento previsti nel 2026.

