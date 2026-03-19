Giustizia | M5S a Morra De Sanctis per una riforma concreta

Il Movimento Cinque Stelle ha annunciato un incontro per venerdì 20 marzo alle ore 17 a Morra De Sanctis, dedicato alla discussione di una riforma concreta del sistema giudiziario. L’appuntamento è stato comunicato ufficialmente e vedrà la partecipazione di rappresentanti del movimento. La riunione si concentrerà sulle proposte di modifica e sugli aspetti pratici legati alla riforma della giustizia.

Il Movimento Cinque Stelle indicherà venerdì 20 marzo alle ore 17 un incontro dedicato alla riforma della giustizia a Morra De Sanctis. La sede prescelta per il dibattito è la sala convegni de Il cigno blu. Questo appuntamento si inserisce in un calendario culturale e sociale fitto, che vede attivi anche eventi al Teatro Gesualdo dal 21 ottobre 2025 fino all’11 aprile 2026. Parallelamente, sul Corso Vittorio Emanuele sono previsti appuntamenti tra il 19 e il 22 marzo 2026. Un appuntamento nel cuore del territorio. Morra De Sanctis ospiterà quindi una riflessione politica mirata, dove la discussione sulla giustizia diventerà il fulcro dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giustizia: M5S a Morra De Sanctis per una riforma concreta Articoli correlati M5S, incontro sulla riforma della giustizia a Morra De SanctisVenerdì 20 marzo, alle ore 17, a Morra De Sanctis il Movimento Cinque Stelle organizza un incontro sulla riforma della giustizia. Morra De’ Sanctis: il 2026 è l’anno della donna agricoltriceIl borgo di Morra De’ Sanctis ha ospitato un incontro cruciale per il futuro dell’agricoltura femminile in Campania, trasformando il Castello Biondi... Approfondimenti e contenuti su Giustizia M5S a Morra De Sanctis per... Discussioni sull' argomento M5S, incontro sulla riforma della giustizia a Morra De Sanctis; Morra De Sanctis, confronto pubblico sulla riforma della giustizia. Riforma della Giustizia: a Morra De Sanctis forum per arrivare consapevoli al votoUn appuntamento cruciale per approfondire i temi legati alla riforma della giustizia e favorire una partecipazione consapevole alla prossima tornata referendaria. Si terrà domani, venerdì 20 marzo 202 ... irpinianews.it Morra De Sanctis, confronto pubblico sulla riforma della giustiziaUn momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più centrali del dibattito politico nazionale: la riforma della giustizia. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma venerdì 20 ... irpinianews.it Ieri sera al Castello di Morra De Sanctis interessante dibattito sul valore delle donne nelle aree rurali. Complimenti a Maria Tortoriello, direttrice della Coldiretti Avellino, per l'ottima organizzazione e la sala gremita. - facebook.com facebook