Un 2025 d’oro Banca Imola l’utile sale a 12,5 milioni

Il 2025 si è chiuso con un record per Banca di Imola. L’istituto ha registrato un utile netto di 12,5 milioni di euro, il migliore di sempre. La banca ha dimostrato di essere solida e in crescita, superando le aspettative e mostrando una buona salute finanziaria.

Il 2025 è stato un anno d'oro per Banca di Imola. Non solo ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 12,5 milioni di euro — il massimo nella storia dell'istituto — ma ha anche dimostrato una solidità finanziaria che poche banche del Paese possono vantare. Il Consiglio di amministrazione, guidato dal presidente Giovanni Tamburini e presieduto dal direttore generale Sebastiano Masetti, ha approvato i conti con una decisione che non lascia spazio a dubbi: l'istituto, controllato dal Gruppo Cassa, ha superato ogni record. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri pomeriggio, alle 17.30, con l'invio del documento al mercato, come previsto dalla normativa europea sulle informazioni privilegiate.

