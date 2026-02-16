Seconda annualità al traguardo Enjoy Dolce Frutta rafforza la cultura della frutta fresca made in UE

Enjoy Dolce Frutta, la campagna della OP Melodia, sta per concludersi dopo due anni di attività, grazie alla quale ha aumentato la diffusione della frutta fresca prodotta nell’Unione Europea. La iniziativa si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione equilibrata e rispettosa dell’ambiente. In questo periodo, sono stati distribuiti in negozi e scuole oltre 500.000 volantini e campioni di frutta, coinvolgendo direttamente migliaia di famiglie.

