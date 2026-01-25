Scontrino a sorpresa a Cernobbio frutta come l’oro | Per due banane due arance e poco altro 10 euro non bastano

A Cernobbio, un lettore ha segnalato uno scontrino che evidenzia come il costo della frutta stia aumentano considerevolmente. Per due banane, due arance e pochi altri alimenti, sono stati spesi dieci euro, un importo che solleva dubbi sulla sostenibilità e sull’accessibilità di questo bene di consumo. Questo episodio riflette una tendenza crescente, che potrebbe rendere la frutta un prodotto di lusso per molte famiglie.

Dal fruttivendolo con 10 euro in mano, torna a casa con uno scontrino da 12,50: la segnalazione di un lettore riaccende il tema del costo della vita anche sui beni di prima necessità Siamo alla frutta, o meglio: tra un po’ la frutta rischia davvero di diventare un bene di lusso.La segnalazione arriva da Cernobbio, dove un lettore ha inviato lo scontrino di una piccola spesa effettuata in un fruttivendolo della zona pochi giorni fa. Nel sacchetto: due banane, due arance, due carciofi e due pere. Totale: 12,50 euro. “Avevo in mano 10 euro ed ero certo che sarebbero bastati, invece ho dovuto aggiungerne altri 2,50.🔗 Leggi su Quicomo.it

La ‘bella vita’ di due pusher: Rolex, oro e 100mila euro in una cassaforte. Arrestati due 27enniDue giovani di 27 anni di Reggio Emilia sono stati arrestati per traffico di droga, il possesso di armi da softair rubate, oro e un Rolex, oltre a una somma di centomila euro nascosta in una cassaforte.

Rapina da 500mila euro a Catania: arrestati due presunti autori travestiti da corrieri della fruttaDue uomini sono stati arrestati a Catania per una rapina da 500mila euro, travestiti da corrieri della frutta.

